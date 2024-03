David Faitelson responde a Cuauhtémoc Blanco por recordar cuando lo golpeó

El enfrentamiento verbal entre Cuauhtémoc Blanco y David Faitelson ha vuelto a encenderse, esta vez con comentarios dirigidos hacia la carrera política del exfutbolista y actual gobernador de Morelos.

Después de que Blanco recordara un incidente ocurrido hace 21 años en el Estadio Luis Pirata Fuente, donde le propinó un golpe al entonces periodista de TV Azteca, Faitelson ha optado por responder públicamente a estas declaraciones.

En una entrevista con Escorpión Dorado, Blanco mencionó el incidente, afirmando que Faitelson sigue hablando de ello y sugiriendo que el periodista aún se beneficia de la notoriedad que le proporcionó ese altercado. Sin embargo, la respuesta de Faitelson no se hizo esperar.

“Me estaba chingue y chingue con José Ramón. Pero yo tan wey que me enganchaba con ellos. No le di bien porque tenía la reja, pero ese hijo de la chingada sigue viviendo de mí, sigue hablando de eso”, reveló Blanco

El ahora periodista de Televisa no se quedó callado tras estas declaraciones, pues a través de redes sociales, no solo hizo referencia al incidente en cuestión, sino que también criticó la carrera política de Blanco. Faitelson respondió con contundencia, señalando: "Sí, puede ser, (que viva hablando de Blanco), pero al menos no vivo de los impuestos que pagan los morelenses…".

Sí, puede ser, pero al menos no vivo de los impuestos que pagan los morelenses… https://t.co/D2FK8TZNdL — David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 8, 2024

