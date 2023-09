David Faitelson hace algunos años sobre trabajar en Televisa: 'Es ir contra mis ideas'

David Faitelson está en medio de la polémica, pues todo parece indicar que dejará ESPN para unirse a las filas de Televisa con TUDN, empresa a la que siempre ha criticado y con la que ha competido.

Hace tres años, durante una entrevista con el diario Cancha, Faitelson compartió algunos aspectos de su carrera y abordó la especulación sobre su posible fichaje con TUDN.

En aquel momento, el periodista explicó que recibió una llamada del entonces director de Televisa, Juan Carlos Rodríguez, en la que se exploraba la posibilidad de que se uniera al equipo de esta empresa. Sin embargo, Faitelson señaló que, debido a su contrato vigente con ESPN, debía solicitar permiso a su actual empleador antes de continuar las conversaciones.

"No sé si como cabeza, pero tuve una llamada de Juan Carlos Rodríguez y le dije: 'Juan Carlos, yo estoy bajo contrato y no puedo hablar contigo nada, tengo que pedirle permiso a la empresa (ESPN)'. Me dijo 'Ahh, perfecto'".

Posteriormente, obtuvo el permiso necesario de ESPN para explorar la oferta de Televisa. Sin embargo, después de hablar con los representantes de TUDN, David Faitelson decidió permanecer en ESPN.

"Dar un paso hacia Televisa también significaba ir en contra de las ideas con las que yo he trabajado y convivido por muchos años, y para que eso ocurriera tenía que pasar lo que nunca pasó", enfatizó Faitelson, haciendo referencia a los valores e ideales que ha defendido a lo largo de su carrera.

Cabe la pena mencionar que Faitelson es ampliamente conocido por su trayectoria junto a José Ramón Fernández, en donde fueron rivales directos de Televisa cuando ambos trabajaban en TV Azteca.

