David Faitelson: Ocasiones en las que el periodista criticó a Televisa

Televisa, una de las principales televisoras en México, ha hecho oficial la incorporación del reconocido periodista deportivo David Faitelson a su equipo de trabajo en TUDN, dejando atrás su larga trayectoria en ESPN y su estrecha relación con el destacado José Ramón Fernández.

Con más de 30 años en el ámbito periodístico, Faitelson no ha escatimado críticas hacia Televisa en diversas ocasiones a lo largo de su carrera. En declaraciones anteriores, había expresado con contundencia su rechazo a la idea de trabajar para la empresa de televisión.

La llegada de Faitelson Televisa genera polémica, especialmente por sus comentarios en contra de la televisora. Los comentarios negativos habían llegado en más de una ocasión, como cuando cuestionó la presencia de un cantante de corridos tumbados, Peso Pluma en una de la pelea de Canelo Álvarez. “Lo voy a intentar, haré un esfuerzo o si anda por acá Peso Pluma que pase, a lo mejor me puede ayudar. Para Televisa sí es el que sabe",

Tras la eliminación de la Selección en Qatar, el periodista mostró cierto escepticismo, aunque reconoció una apertura inusual por parte de la empresa para aceptar críticas. “Una ‘luz de esperanza’ en el horizonte. Televisa, por primera vez, se abre, admite la crítica y la autocrítica y deja en claro, espero, la voluntad de un cambio en el futbol mexicano. Pensé que jamás lo vería y escucharía", compartió en sus redes.

Faitelson también cuestionó abiertamente la designación de Juan Carlos Rodríguez en la FMF, al comentar: "No vengas a decirnos que no te colocó Televisa", comentó en su momento Faitelson, señalando su estrecha relación laboral y personal con el propietario de Televisa.

En una de sus críticas más fuertes, Faitelson llegó a comentar: "No me vas a decir que el dueño de la Selección no es Televisa. Durante 70 años han administrado el futbol y lo mantienen en un estado jodido. Ya suelten el futbol, dejen que otro lo administre, que otro intente algo diferente".

El periodista incluso cuestionó la credibilidad de los comentaristas y periodistas de Televisa en lo que respecta al equipo de futbol América, señalando un conflicto de intereses evidente debido a su relación financiera con el club."¿Cuándo entenderán los comentaristas y periodistas de Televisa que ellos no tienen credibilidad cuando se trata del América? Su sueldo sale del mismo bolsillo que el que le paga a los futbolistas y entrenador del América. Hay un evidente conflicto de intereses…", comentó en un programa

La transición de Faitelson de crítico a colaborador plantea preguntas intrigantes sobre su nuevo papel en la televisora y cómo esto podría influir en su enfoque hacia los temas deportivos.

