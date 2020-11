Dani Alves: Jugador del Lanús esperó una hora al brasileño para pedirle su jersey

Luego de la heroica clasificación del Lanús, sobre São Paulo, el lateral derecho Leonel Di Plácido confesó que logró conseguir la camiseta de Dani Alves después de esperarlo una hora.

“Pedí la camiseta cuando lo encontré en la prueba de dopaje. De hecho, nos quedamos mucho tiempo allí, porque no podíamos irnos porque hasta realizarnos la prueba. Tenía una hora, aproximadamente, esperando”, dijo en entrevista con ESPN Brasil.

Asimismo, Di Plácido confesó que aunque lo estaban esperando en el autobús sus compañeros, el no se iba a marchar hasta conseguir su objetivo y tomarse una fotografía con Alves.

“Me estaban esperando en el autobús de Lanús, pero les dije que no me iría hasta que conociera a Dani Alves. Todo pasó, pude terminar el examen, me dio la camiseta, pudimos tomarnos una foto y fue una gran alegría. Estar tan cerca de él, hablarme, tomar mi camisa también. Ahora que todo eso ha pasado, fue una alegría enorme”, finalizó.

