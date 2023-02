Dani Alves: Dispuesto a entregar el pasaporte y llevar un dispositivo de rastreo

El futbolista brasileño Dani Alves accedió a entregar su pasaporte y usar un dispositivo de rastreo si es puesto en libertad en espera de la investigación por agresión sexual en su contra, dijeron sus abogados en una apelación presentada ante un tribunal español.

Alves fue detenido provisionalmente en enero tras ser acusado de agredir sexualmente a una mujer en un club nocturno el 30 de diciembre. Un juez ordenó que el veterano jugador fuera encarcelado sin derecho a fianza luego de analizar la investigación inicial de las autoridades y escuchar el testimonio de Alves, la presunta víctima y un testigo. Alves ha negado haber actuado mal.

En la apelación obtenida por The Associated Press, Alves ofreció presentarse ante el tribunal y las autoridades con la frecuencia necesaria, incluso diariamente, y no salir de España. No se acercaría a menos de 500 metros de la denunciante ni de su casa o lugar de trabajo, y no se comunicaría con ella en ningún asunto. La apelación decía que aceptaría usar un dispositivo que permitiera a las autoridades monitorear constantemente su paradero para asegurarse de que cumplió con sus obligaciones.

La apelación decía que Alves pagaría la fianza por el monto establecido por el juez, además de entregar sus documentos de viaje a las autoridades. El juez le había negado la libertad bajo fianza a Alves en parte porque se consideró que corría el riesgo de fugarse.

Los abogados de Alves, que incluyen al mismo que trabajó para Lionel Messi en su caso de fraude fiscal, afirmaron que las acusaciones hechas por la presunta víctima por sí solas no fueron suficientes para provocar su detención sin derecho a fianza.

Dijeron que hubo inconsistencias en su testimonio, incluso cuando dijo que tenía miedo de Alves y sus amigos en el club nocturno a pesar de que las cámaras de seguridad mostraron que ella y sus amigos estaban de una manera “festiva”. También señalan imágenes que mostraban que la acusadora no fue forzada a entrar al baño donde aseguró haber sido agredida.

Alves inicialmente negó haber tenido relaciones sexuales con ella, pero luego admitió haber tenido un encuentro sexual consensuado. Los abogados dijeron en la apelación que inicialmente negó haber tenido relaciones sexuales con ella porque quería proteger a su esposa e hijos.

