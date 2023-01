Damar Hamlin habló públicamente por primera vez desde que sufrió paro cardíaco

Damar Hamlin, habló públicamente por primera vez, desde que sufrió un paro cardíaco en pleno partido de los Buffalo Bills el pasado 02 de enero.

A través de su cuenta de instagram, el safety expresó su sentir y agradeció a los fans por las muestras de apoyo en un video titulado "Gracias: Un mensaje de Damar Hamlin”.

“Fue simplemente mucho para procesarlo yo mismo, en lo mental, en lo físico e incluso en lo espiritual, pero no puedo decirles cuánto aprecio todo el amor, el apoyo y todo lo que he visto en mi camino. Creo que lo que me ocurrió en el ‘Monday Night Football’, es un ejemplo directo de que Dios me usó como un medio para compartir mi pasión y mi amor, directamente desde mi corazón, con el mundo entero. Y ahora soy capaz de dar más a los niños y a las comunidades de todo el mundo que lo necesiten. Y ése siempre ha sido mi sueño”, añadió. “Eso siempre ha sido lo que he defendido y lo que seguiré defendiendo”.

Damar Hamlin destacó que sigue logrando “mucho progreso” en su recuperación. Afirmó que había llegado el “momento adecuado” para hablar, una vez que concluyó la temporada de los Bills.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RICARDO SALINAS PLIEGO SOBRE EL NUEVO ENTRENADOR DEL TRI: "NI ME INTERESA"