'Cubo' Torres y su gran cambio de vida para generar ingresos tras dar positivo en antidoping

Erick 'Cubo' Torres vive un momento complicado debido a que su carrera está "en pausa" tras haber dado positivo en un control antidoping en Costa Rica.

El delantero del Guanacasteca habló con el medio TD Más y explicó el cambio que ha tenido que hacer en su vida para generar ingresos mientras su caso se resuelve, pues ahora se dedica a vender alitas junto a su esposa.

"Le dije a mi esposa: 'Cómo nos vamos a estar quedando viendo películas todo el día'. La familia de mi esposa es restaurantera y con las recetas de su papá hacemos alitas y boneless.

"Mi esposa es la chef, ella es la que hace todo, yo soy el que prueba jajaja. No tenemos una infraestructura muy grande, todo es en la casa. Ahora hay mucho tiempo, aunque uno tenga sus ahorros, no te vas a quedar en la sala sin hacer nada. No quisimos quedarnos tranquilos, mantenernos ocupados y ha salido bastante bien", señaló.

La desesperación ya se empieza a apoderar de Erick "Cubo" Torres pic.twitter.com/nxYYyHCcso — TD Más (@tdmas_cr) March 11, 2024

Asimismo, el jugador mexicano indicó que aunque en un principio se sentía tranquilo, llegaron "momentos de desesperación" que lo llevaron a emprender junto a su pareja.

"La desesperación, muchas emociones podría decir. Al principio era tranquilidad, siendo paciente, pero ahorita ya, por más que uno trata de mantener la calma, hay momentos difíciles, vienen momentos de desesperación. Uno lo que desea es trabajar", agregó.

