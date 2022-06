Cuauhtémoc Blanco y Bam Bam Zamorano, los ídolos de Checo Pérez en América

La pasión de Checo Pérez por las Águilas del América es tal, que alguna vez dejó una Final de Go Karts por ir a ver al Ave a un Clásico Nacional.

Antonio Pérez, padre del volante de Red Bull Racing, recordó los detalles de aquella tarde y como Sergio se fue en el camión de las Águilas con algunos de sus ídolos como Cuauhtémoc Blanco o Iván Zamorano.

"Checo se fue al Chivas vs América en Guadalajara con Emilio Azcárraga. Iba a ser campeón de los Go Karts, prefirió ir al futbol. Se fue en el camión con Cuauhtémoc Blanco, era su macrohéroe. El Bam Bam Zamorano... No, no. Checo es americanista", contó Antonio Pérez en charla con Jorge Van Rankin para su canal de YouTube.

El Burro tampoco perdió la oportunidad para recordar sus vivencias con el piloto tapatío: "Checo es americanista. Hemos bajado al vestidor del América, hemos llorado juntos con las derrotas del América".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: REAL MADRID: ANTONIO RUDIGER, OFICIALMENTE JUGADOR MERENGUE