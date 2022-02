Cruz Azul: Periodistas arremeten contra Ángel Romero por preferir a La Máquina ante Boca Juniors

Periodistas argentinos de 'TyC Sports' se le fueron a la yugular al delantero Ángel Romero después de que este se negará con Boca Juniors y aceptara la oferta de Cruz Azul. El futbolista fue tachado de vendido y hasta terminaron por hablar mal del conjunto mexicano.

“A ver, un jugador que hace mucho tiempo no juega bien, porque recuerden que después de la eliminatoria goleadora se fue desinflando como un globo. Era la oportunidad de relanzar su carrera con la camiseta de Boca con todo lo que representa y el tipo por un par de dólares se va a Cruz Azul… ¿A Cruz Azul?", comentó indignado Rodolfo Cingolani.

La mesa de críticos explotó con la decisión del futbolista y Diego Cagna no pudo quedarse callado, en defensa de Boca Juniors aseguró que los Xeneizes no necesitan de los servicios del atacante ya que su llegada representaría un problema para la institución.

"Un jugador como Ángel Romero, que hace MUCHO que no juega bien y tenía la oportunidad de relanzar su carerra con la camiseta de Boca... el tipo por un par de dólares más va al CRUZ AZUL? VAS AL CRUZ AZUL?" pic.twitter.com/xyQftlp5NF — Gringo Cingolani sin contexto (@cingolanibot) February 1, 2022

“Gracias a Dios que no viene Ángel Romero a Boca. Me parece un jugador problemático, iba a generar inconvenientes en el vestuario. Me parece positivo que no llegue a la institución”.

"Otro paraguayo en La Máquina. Bienvenido a tu nueva casa, Ángel Romero", escribieron Los Celestes este 1 de febrero a través de Twitter.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: HOMBRE SIN BRAZOS LE PIDIÓ FIRMAR SUS GUANTES PARA COMPRAR PRÓTESIS