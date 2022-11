Cristiano Ronaldo: 'Soy guapo, soy la fruta que todo el mundo quiere morder'

Siguen las declaraciones. Las revelaciones de Cristiano Ronaldo le siguen dando la vuelta al mundo, pero no solo las que han generado polémica sobre su estadía en el Manchester United, sino también las que muestran el gran amor propio que tiene el Bicho.

Y es que el portugués es el atleta más seguido en Instagram, y ha señalado que no es por el simple hecho de jugar bien al futbol, sino que también el ser carismático y guapo interviene para ser seguido en redes sociales.

“No solo porque juego bien, creo que el resto es relevante, hay que ser carismático. Creo que ser guapo también ayuda. No sé la verdadera razón, pero soy una fruta que todo el mundo quiere morder”, señaló en su entrevista para Talk TV.

Asimismo, Ronaldo ha confesado que le gusta leer lo que la prensa dice de él y escuchar las críticas, pues está acostumbrado a vivir con ellas, pues todo lo que se dice de él son mentiras, “basura”.

“Estoy acostumbrado a vivir con las críticas. Me gusta ver en los malos momentos quien está a mi lado y quien solo aporta negatividad. En los últimos meses, la prensa me ha criticado. Incluso más, incluso la portuguesa, y no lo entiendo.

“La envidia es parte de esto. Lo bueno que tengo es que no me gusta leer lo que la prensa dice. El 95 por ciento de las veces, la prensa escribe basura”.

