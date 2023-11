¿Cristiano Ronaldo se 'burla' de Lionel Messi por ganar su octavo Balón de Oro?

Lionel Messi ganó este lunes su octavo Balón de Oro, un hecho que fue criticado por aficionados y expertos del mundo deportivo, como el caso de Tomás Roncero, subdirector del medio AS y analista en 'El Chiringuito', programa popular de España. Roncero no perdió el tiempo y criticó el reconocimiento a Messi.

El periodista español señaló que esto solo fue un homenaje a La Pulga por su trayectoria, pero que no lo merecía, por lo que minimizó el nuevo Balón de Oro para Messi, dando una dura crítica sobre el trabajo del argentino que fue fundamental para el título de la Copa del Mundo en Qatar 2022.

"Pasó o que sabía, a Messi le iban a dar otro Balón de Oro. Como homenaje está bien, es un buen homenaje a su trayectoria como futbolista. Está retirado ya hace unos meses en Miami, ya parecía retirado en el PSG porque se preparó para jugar el Mundial.

"Ganó el Mundial, sí. Pero tuvo también seis penaltis a favor, récord histórico. Ya esto pasó hace 10 u 11 meses, ya me he perdido, el Mundial de Qatar es un recuerdo lejano", comenzó contundente Roncero.

Tomás Roncero agregó que, de sus ocho Balones de Oro, tres fueron regalados, ya que uno le merecía a Xavi en 2010, a Lewandowski en 2019 y a Haaland este 2023, además, recordó la competencia que tenía con Cristiano Ronaldo y el 8-2 que le metió el Bayern Munich al Barcelona con Messi en la cancha.

"Messi ganó en su carrera cinco Balones de Oro más que merecidos y tres se los han regalado. Era un homenaje, chapeu Leo por tu aporte al futbol, tu rivalidad con Cristiano no la olvidaremos nunca y la verdad que ocho es un número que me gusta mucho, me recuerda la noche de Lisboa con el Bayern Munich".

¿CR7 se burló de Messi?

Lo que desató más polémica y reacciones en redes, fue el comentario de Cristiano Ronaldo hizo en este video publicado por AS, pues El Bicho lanzó tres emojis de risa, desatando polémica de todo tipo.

