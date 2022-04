Cristiano Ronaldo: Le regaló su balón a un canterano del Manchester United

Cristiano Ronaldo lo volvió a hacer. El portugués fue la figura del partido del Manchester United ante Norwich, y después del partido tuvo un noble gesto con un canterano de los Reds Devil.

Cada que un jugador anota tres goles en un partido se tiene que llevar el balón a casa, pero en esta ocasión, CR7 se lo regaló a su joven compañero Alejandro Garnacho.

El argentino de 17 publicó unas fotografías con el delantero del United agradeciéndole y elogiándolo. “El mejor de todos los tiempos”, escribió Garnacho.

Aunque eso no fue todo, pues Sergio ‘Kun’ Agüero apareció entre los comentarios, haciéndole saber a Alejandro que estaba equivocado, pues no ha jugado con Messi y no puede decirlo todavía.

“Porque todavía no jugaste con el mejor pa, Messi”, dijo el exdelantero argentino.

