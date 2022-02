Cristiano Ronaldo le pidió disculpas a César Ramos, árbitro mexicano

El árbitro mexicano, César Arturo Ramos dio los detalles exactos de lo que sucedió en el partido de Uruguay en contra de Portugal en la Copa del Mundo de Rusia 2018, en donde el silbante amonestó a Cristiano Ronaldo.

“El árbitro no puede sentir miedo en la cancha. Era un partido muy dinámico. Era tanto la ascendencia de ese día, que no habíamos amonestado a nadie, llevábamos un Uruguay-Portugal sin tarjeta”, expresó Ramos Palazuelos.

“Viene una posible falta cerca de Torrentera, arranca el ‘7’ que era el capitán y venía con una frustración muy fuerte, me empieza a gritar ‘Míster, míster’ hasta se le marcaba la vena, se me plata enfrente: ‘Es falta y la tienes que pitar’, desde que lo vi que arrancó lo vi que venía a decirme algo”, contó.

También, comentó lo que tiene que hacer un silbante en esos casos. “¿Qué hay que hacer como árbitro? Primero en alerta, firme, la mirada recta y fija y el pecho afuera, se me planta y saco la amarilla, nunca dejo de tener contacto visual. Se va, terminó el partido y llega el ‘7’ y s despide y me dice: ‘muchas gracias, una disculpa’”, explicó César Arturo.

Por último, César Arturo Ramos Palazuelos señaló que ningún silbante se debe de intimidar por algún jugador, pues su trabajo es poner las reglas dentro de la cancha.

“Por su puesto que no, es algo cultural, te dice es que es fulanito y se respeta por eso, no es cierto, tenemos esa creencia. Yo cuando vi que arranca, yo no pensé ni vi quien era, el árbitro en la cancha no ve quien es, sólo es un jugador más que merece el mismo respeto”, finalizó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MANCHESTER UNITED PERMITIRÍA CAMBIAR PLAYERAS DE GREENWOOD POR LA DE OTRO JUGADOR