Cristiano Ronaldo: Documentos del caso de agresión sexual son ocultados a medios

Cristiano Ronaldo ha estado envuelto en varias polémicas, pero la más reciente fue la de un caso de agresión sexual en junio de 2019 con la modelo Kathryn Mayorga.

El delantero portugués llegó a un acuerdo con Kathryn, el problema volvió cuando Football Leaks publicó documentos en el que CR7 terminó por presionar a Mayorga para que aceptara dicho acuerdo.

Según información de The Athletic, el New York Times intentó entrar a los archivos del caso de Cristiano Ronaldo, los cuales tiene en su posesión la policía de Las Vegas, pero han recibido negativas por parte de las autoridades.

"La policía de Las Vegas tiene la obligación legal de divulgar los documentos que son públicos en virtud de la Ley de Registros Públicos de Nevada, como la policía ha reconocido en este caso.

"Objetaremos este intento de inadecuado de interferir con el derecho del público a ver documentos gubernamentales", habría dicho un portavoz de The New York Times para The Athletic.

