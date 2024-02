Copa Oro W: Tras empate sin goles ante México, aficionados argentinos explotan contra su Selección

Este martes Argentina Femenil debutó en la primera edición de la Copa Oro Femenil enfrentándose a la Selección Mexicana de Futbol, partido en donde ambas selecciones empataron sin goles en el primer partido en la historia de la competición.

Después del histórico enfrentamiento, los aficionados sudamericanos expresaron su malestar en redes sociales y aseguraron que, si no le pudieron ganar a México, es porque no son argentinas, recordando que el equipo varonil es incapaz de poder ganarle a la campeona del Mundo en Qatar 2022.

Los aficionados albicelestes le pegaron con todo a su selección femenil por no poder vencer a México, uno que otro despistado reclamó a Lionel Scaloni y algunos aseguraron que si el Tricolor no perdió es porque no jugaron contra argentinas: “Nuestra costumbre es ganarle a Mechico, entonces no son argentinas”.

Este encuentro es la tercera ocasión en donde la Selección Femenil de Argentina no pierde ante México, el resultado más reciente fue una victoria de la Selección Mexicana de Futbol por tres goles a dos en las semifinales de los Juegos Panamericanos.

En 12 partidos, ya contando el de este martes, México tiene nueve victorias, dos empates y solamente una derrota.

