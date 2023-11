Conductora criticó la Liga MX Femenil y la compara con la Kings League

Durante su participación en el programa 'Only Futbol' de la televisora mexicana 'Hi Sports', la presentadora Paulina Trejo desató la controversia al expresar opiniones críticas sobre la viabilidad del futbol femenil, argumentando que este no es un negocio sostenible debido a la supuesta falta de aceptación por parte del público.

Trejo generó polémica al comparar la Liga MX Femenil con la Kings League, un proyecto liderado por el exfutbolista Gerard Piqué que consiguió éxito desde su primer año. Trejo argumentó que la liga femenil no tiene el mismo nivel de aceptación que el futbol masculino, lo que según ella dificulta su sostenibilidad económica

“La liga femenil, y no está mal, no le gusta a la gente, al menos no le gusta tanto como el futbol varonil. Si le gustara a la gente sería ya autosustentable. Te voy a poner un ejemplo: la Kings League tiene mucho menos tiempo que la liga femenil y genera más, ese sí ya es un negocio, ese sí le está generando a Gerard Piqué”, reveló la conductora.

Además de dichos comentarios, la presentadora volvió a criticar a los equipos femeniles asegurando que el futbol varonil es quien las mantiene a flote. "Todos los equipos de la liga femenil 'comen' de lo que hace la liga varonil", finalizó.

Estas declaraciones se produjeron en un contexto en el que el Senado de la República aprobó una iniciativa para garantizar la equidad salarial en los deportes profesionales en México. Sin embargo, la Liga MX Femenil había expresado previamente su preocupación, señalando que esta medida podría afectar su continuidad y tener implicaciones en la posible pérdida de eventos futuros, como el Mundial 2026 y la propuesta del Mundial Femenil 2027.

