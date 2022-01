Compayito reveló como lo dejaron fuera de TUDN: 'Pinc... personaje raro, briago'

A pesar de ser el personaje protagonista de Televisa Deportes en los principales eventos deportivos como la Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos Olímpicos durante cerca de dos décadas, el Compayito dejó la pantalla chica en cuanto la televisora de San Ángel se fusionó con Univisión para dar lugar a TUDN.

El actor y comediante Edson Zúñiga recordó como fueron los años que trabajó con su mano para darle vida al Compayito hasta que decidieron que el personaje ya tenía lugar en la nueva etapa de la cadena debido a que los directivos de Miami no entendieron el humor de los mexicanos.

"Al haber esta fusión (entre Televisa Deportes y Univisión para dar lugar TUDN), yo entiendo, bajo mi ignorancia, que Univisión se quedó el porcentaje mayor y con eso el poder de decisión. Como allá en Miami no entienden el gusto del mexicano ya no renuevan el contrato del Compayito. Dijeron 'pinche personaje raro, briago' y así se acabó", reveló Zúñiga en una entrevista con Yordi Rosado.

Zúñiga tenía múltiples dificultades para interpretar al Compayito debido a que tenía que estar escondido detrás de la escenografía y de los comentaristas de las emisiones de los diferentes espacios deportivos, por lo que el personaje desaparecía en cuanto se apagaban las cámaras.

"El Compayito nunca existió en mi día a día, solo lo usaba dentro de los foros de Televisa Deportes. Cuando yo trabajaba ese estúpido personaje siempre estaba recargado sobre mi brazo izquierdo entre las piernas de los comentaristas escondido. La mano derecha siempre arriba que es la que se veía y usaba dos chícharos (audífonos), del lado izquierdo escuchaba a la cabina y los comentaristas, del derecho al creativo que me daba cierta pauta, no un guion.

"Cuando en cabina me decían 'monitoréate' tenía que ver la pantallita que tenía abajo para cuadrar los ojos del personaje a la cámara correcta. Cuando hacía eso, regresaba al texto y ya me había perdido, ahí hacía lo que todos creen que era la risa del Compayito, pero era pura pinche angustia, juraban que me la pasaba a toda madre y en realidad estaba perdido en el guion, era horrible", recordó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ORBELÍN PINEDA SE DESPIDIÓ Y FESTEJÓ AÑO NUEVO CON JARIPEO EN MORELOS