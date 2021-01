Ciclista Tara Gins fue expulsada de su equipo por posar para Playboy

Tara Gins, ciclista de Bélgica, fue expulsada de su equipo por posar para la revista de Playboy.

“Tenía un acuerdo para empezar a trabajar en un equipo masculino, en el que entrenaría con jóvenes ciclistas y de élite. Era algo que esperaba y que siempre había querido hacer, pero alguien ha creado un problema por unas fotos mías.

“Eran fotos que no hacen daño a nadie. Al parecer, ahora son demasiado inapropiadas para trabajar con corredores. Parece que una foto es más importante que las capacidades o la experiencia”, mencionó en sus redes sociales.

La deportista belga, quien ha participado en equipos como el Lares-Waowdeals, el Health Mate o el Memorial Santos, también denunció acoso por parte de entrenadores o masajistas.

“En todos los años que he corrido, he vivido muchas cosas negativas con los jefes de equipo o los masajistas. Me han agredido, literalmente.

“Una vez un mecánico se metió en la ducha conmigo después de un entrenamiento. Otra vez me besó alguien del equipo y tuve que apartar a esa persona de mí. Tuve comentarios muy inapropiados de los jefes de equipo sobre mi aspecto, sobre mi peso, sobre lo que no me harían si tuviera un aspecto diferente”, contó.

Pese a lo ocurrido, la ciclista de 30 años considera que “probablemente sea lo mejor” ya no continuar en el equipo.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CRISTIANO RONALDO SORPRENDIÓ A GEORGINA RODRÍGUEZ CON ROMÁNTICA CENA POR SU CUMPLEAÑOS