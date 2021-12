Chucky Lozano: TikTok hace viral al doble del delantero napolitano

El usuario de TikTok identificado como Iker belsaguy, mostró a través de la red social su increíble parecido con el mexicano sensación de la Serie A, nada más y nada menos que el napolitano Hirving 'Chucky' Lozano.

Con un divertido video acompañado por el texto: "Cuando le robas el cel al Chucky Lozano y tiene Face ID (reconocimiento facial)", el TikToker muestra su rostro mientras sonríe y porta la del Tri.

Ni el mismo hermano del 'Chucky' Lozano tiene tanta similitud. Este no ha sido el único internauta que ha expuesto su semejanza, también salió una chica durante este año a comparar su rostro y 'look' con el famosísimo arquero de Santos, Carlos Acevedo.

"Me han dicho que me parezco a él tantas veces que me la empecé a creer. [...] Ya no sé quién soy", comentó la usuaria identificada como Alexa, después de reirse del parecido que tiene con el Guerrero.

