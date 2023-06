Durante la goleada de la Selección Mexicana ante Honduras en la Copa Oro, Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos desaprobaron y se burlaron de Henry Martín tras ser elegido como el Mejor Jugador de la Liga MX.

Corría el minuto 50 de juego entre el Tri y Honduras, cuando David Medrano informó que el delantero del América había sido elegido como el Mejor Jugador de la temporada en el futbol mexicano.

Ante esto, Jorge Campos empezó la burla con un grito de "Viva la CONCACAF, doctor", a lo que García contestó que no puede opinar mucho porque señaló que a él también le regalaron premios y señaló que la liga le entregó el premio a Henry por ser campeón de goleo, sin realizar un análisis profundo.

"A mi también me regalaron dos Citlalli siendo mejor jugador, no puedo juzgar yo porque tal vez fue un regalo. Como queda uno campeón de goleo, la elección es rápida, el mejor, o sea, no analicemos más. Por supuesto que no es el mejor jugador de la liga Henry Martín", señaló Luis García.

Posterior a esto, Luis Chávez le mandó un pase a Henry, a lo que Christian Martinoli dijo "Chávez viene con el mejor jugador de la liga mexicana", comentario que desató las risas del equipo de TV Azteca.

TAMBIÉN TE PODRÍA INTERESAR: ¡DEL BARRIO PARA TODO MÉXICO! EMILIO LARA FESTEJÓ SU BALÓN DE ORO CON LOS PASOS PROHIBIDOS