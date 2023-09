Christian Martinoli tiene una de las anécdotas más escandalosas en la historia con el futbol mexicano cuando se peleó con Miguel Herrera, pero esta no fue la única pelea que ha tenido, pues ahora reveló que tuvo un altercado con Ricardo Peláez hace casi 20 años.

"Yo me peleé con Peláez en el 2006 y a partir de ahí él me saludaba, lo saludaba y nos tirábamos algunos dardos envenenados. Pero no pasó a mayores, siempre me saludó. Creo que es alguien igual de cinico que yo, entonces no tenemos problemas", expresó Martinoli en entrevista con el podcast con Mother Soccer.

"Todo empezó porque yo me empecé a burlar de él por una palabra que dijo equivocadamente en una Final de Morelia vs Toluca y a José Ramón Fernández le gustó que yo me burlara de él y entonces yo para quedar bien con José Ramón lo hice", añadió.

Pero la pelea que inició entre dichos llegó a su punto crucial en el Mundial de Alemania 2006, cuando ambos se confrontaron en el hotel donde estaban hospedados.

"En Alemania, antes del partido de México vs Irán, estábamos en el mismo hotel, entonces me encaró y me dijo decentemente que ya no me metiera con él, se empezó a autocalentar y cuando se quiere ir me dijo: 'Si sigues te voy a romper tu mad**'. Entonces ahí me calenté y le dije: 'Ponte a estudiar y pégale a los libros, para que puedas conjugar bien los verbos'. Entonces se puso más loco y me empezó a decir que él metió goles en los Mundiales y que yo era un muerto de hambre, entonces le puse en su lugar y le dije: 'En este negocio tú no existes'", contó Martinoli.

