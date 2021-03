Chivas: Jesús Molina, insultado por fans del Rebaño en su cumpleaños

La afición de Chivas se fue en contra de Jesús Molina luego de que el club lo felicitó en sus redes sociales por su cumpleaños número 33.

“Hoy (lunes) cumple años un jugador que es letal por arriba y un peligro en el área rival”, publicaron en Twitter.

Los seguidores del conjunto rojiblanco están muy molestos por el mal paso del equipo y realizaron fuertes críticas en contra del capitán.

El no es nuestro capitán, no debe seguir más en el Guadalajara. — usacubrebocas (@RODJIM7) March 29, 2021

Y es que varios de ellos creen que no es un líder y que no es ‘digno’ de portar el gafete, tomando en cuenta su pasado azulcrema.

Jesús Molina habló sobre la presunta falta de liderazgo en la conferencia de prensa que dio días después de que Chivas perdió 0-3 ante América.

¿Capitán? Digamos que es el jugador que trae el gafete y nada más. Para capitanes @RamonMorales11 eso era un verdadero capitán. pic.twitter.com/RPzokAAx1i — Pasión Chiva (@chivahermano10) March 29, 2021

“Yo no creo que falten líderes en el grupo, no me hace más líder gritar o no dentro de una cancha, puedes liderar un grupo poniendo el ejemplo en el día a día. Me considero una persona ganadora, aquí sigo dando lata y con muchas ganas de crecer y ser campeón”.

Y estorbo en el medio campo después de medio partido porqué su físico ya no da para más de 45 minutos... Pero el hdspm del viejito no entiende — Masturbian Al Fayeed (@Masturbiano) March 29, 2021

Los usuarios realizaron comentarios como: "Se le reconoce el esfuerzo, pero es un tronco en la media cancha", "Qué vergüenza tener un capitán de agua" y "Es un mediocre, debió de haber salido del equipo desde hace mucho".

Jesús Molina comenzó su carrera profesional con Tigres, después ganó varios títulos con el América y antes de llegar a Chivas jugó con Santos Laguna y Monterrey.

