Es bien sabido que el exitoso cantante y compositor Hassan Emilio Kabande Laija, mejor conocido como Peso Pluma, formó parte de las fuerzas básicas del Guadalajara, pero fue recientemente cuando salieron a la luz las imágenes en las que se le puede ver portando el uniforme rojiblanco.

Actualmente, el oriundo de Zapopan, Jalisco es uno de los artistas más populares a nivel internacional, pero reveló que debido a su falta de disciplina no consiguió consolidarse como futbolista profesional, por lo que ahora triunfa gracias a su música.

Peso Pluma en las inferiores de @Chivas pic.twitter.com/ZLkiLs2CS8 — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) August 7, 2023

“De medio, de volante derecho. Era correlón, pero me valía. No iba a los entrenamientos. No, pues ya te digo, el rollo de la música ya después en la prepa, que pues en las pedillas y así me ponía a cantar y mis amigos, ‘oye, güey, sí cantas’. ‘No, pues le voy a intentar, a ver qué’, y sí salió”, dijo para el podcast de Jesús 'Canelo' Angulo.

Cabe destacar que 'Doble P' coincidió en las inferiores con José Juan Macías, aunque sus caminos tomaron rumbos diferentes y fue incluso el propio 'JJ' quien confirmó la versión del cantante.

“Mi sueño siempre fue ser futbolista, y caímos acá, ahora sí que por obras del destino, pero siempre quise ser futbolista. Sí, jugué en básicas de las Chivas, ahí la primera generación. Sí, ahí en Verde Valle, yo entrenaba con José Juan (Macías)”, explicó.

