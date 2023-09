César 'Chino' Huerta debutó con la Selección Mexicana en sábado por noche, un encuentro lleno de emociones para el jugador de los Pumas, pues marcó su primer gol con la casaca del Tricolor en los últimos minutos en el duelo ante Australia.

Tras el partido, Chino Huerta reveló que su playera de debut con la Selección Nacional ya tiene a donde llegar, pues será a casa de su mamá, persona que lo ha apoyado en las buenas y malas durante su carrera como futbolista.

“A la casa de mi mamá, siempre es la que ha estado en buenas y malas, yo creo que a ella le debo mucho el yo estar acá cosas de mí infancia que pasamos juntos. Estoy muy agradecido, tengo que entregárselo. Como todas mis camisas de debut son para ella, este no es la excepción”, reveló en zona mixta el jugador de 23 años.

El jugador de la UNAM se lució con un gran gol y señaló que fue un sueño de la infancia cumplido, y recordó con emoción las dificultados que pasó con su mamá mientras él perseguía el ser futbolista profesional, por eso también le mandará el trofeo de MVP del encuentro.

“Yo creo que sin ella no hubiera estado yo cumpliendo mí sueño. A veces no teníamos ni para los camiones y ella se esforzaba, iba embarazada, asoleándose, tengo que agradecerle todo el apoyo que me brindó siempre”.

