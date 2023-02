Chiefs: Travis Kelce, Campeón de la NFL, hace épico karaoke con Jimmy Fallon

Travis Kelce, ala cerrada de los Chiefs, se lució en uno de los programas más vistos de los Estados Unidos, con Jimmy Fallon.

El actual campeón de la NFL demostró que es un genio en el micrófono y cantó a todo pulmón "Fight For Your Right" en una sesión de karaoke con Jimmy Fallon el jueves.

Fueron 90 segundos, cantaron el clásico de 1986 de los Beastie Boys, lo suficiente para que el público le brindara una tremenda ovación.

En el programa "The Tonight Show", Kelce mostró sus dotes como cantante y también habló sobre lo que fue el Super Bowl LVII y el entorno familiar.

El jugador de los Chiefs explicó que una de las motivaciones más importantes fue su mamá, quien se encontraba en una encrucijada por tener a sus dos hijos en bandos diferentes.

