Chelís a Álvaro Morales: 'Faltas al respeto, hijo'

Los ánimos se encendieron esta noche entre Álvaro Morales y Luis Sánchez Sola, luego que durante un análisis sobre el pase a Semifinal de Chivas ,el Chelís perdiera los estribos ante las críticas del comentarista deportivo.

"Estás hablando 15 minutos y no me dejas dar mi opinión, no quieres que la gente dé su opinión, ahora me escuchas, faltas al respeto total, hijo, no faltes al respeto, es muy pobre el análisis de decir que un equipo salió dormido", aseguró el Chelís a Álvaro Morales durante su participación en ESPN.

Y es que Morales aseguró que América había salido dormido, motivo por el cual las Chivas calificaron a Semifinales, algo que no le pareció en lo absoluto al Chelís.

Se pudo rudo el Chelís pic.twitter.com/BL68ZSLrwr — @manose (@macalix3) November 29, 2020

Cabe recordar que el Rebaño Sagrado derrotó este sábado a las Águilas durante la Vuelta de los Cuartos de Final gracias a un doblete de Cristian 'Chicote' Calderón.

