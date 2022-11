Checo Pérez 'trolleó' al tiktoker Daniel Mac por su español

Sergio 'Checo' Pérez trolleó al Tiktoker Daniel Mac durante el Gran Premio de México 2022, cuando este le hizo su famosa pregunta: “¿A qué te dedicas? (What Do You Do For A Living?)”.

El influencer se dedica a cuestionar sobre sus empleos a personas o famosos que conducen autos de lujo.

Mac intentó hacer la dinámica en español con Pérez, pero no tuvo éxito pues el mexicano no le entendió, así que Daniel le pidió disculpas y le explicó que sólo había estudiado español por un año a lo que Checo replicó en inglés con un trolleo: "Ya veo".

Después se vino la conversación en inglés, misma que aprovechó el piloto para volver a bromear: "What Do You Do For A Living?", dijo Daniel, y el de Red Bull replicó: “El Ministro Mexicano de Defensa”.

El apodo del 'Ministro de Defensa' se lo ganó tras una fuerte batalla contra Lewis Hamilton de Mercedes durante la temporada de 2021 en el circuito de Yas Marina, Abu Dabi.

