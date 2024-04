Chávez Jr. habló sobre el caso de 'Fofo' Márquez: "Me da lastima"

El reconocido boxeador Julio César Chávez Jr. ha emitido su opinión sobre el caso que ha captado la atención pública en los últimos días: el del influencer Rodolfo "Fofo" Márquez, quien enfrenta acusaciones por tentativa de feminicidio tras un incidente de agresión contra una mujer.

En un video publicado por el canal de YouTube El Boxglero, Chávez Jr. compartió sus reflexiones sobre la situación de Márquez, expresando compasión hacia él y su familia por las circunstancias en las que se encuentran. "Me da lástima", fueron las palabras del hijo de la leyenda del boxeo al referirse al influencer.

"Un ejemplo muy tonto, por ejemplo, el Fofo Márquez, que tenía millones de seguidores, que a mí ya me da hasta lástima ver o decir cosas de él, pobre muchacho, nadie se merece nada malo, me explico, pero está mal lo que hizo y pues tiene familia y me agüita por su familia".

El pugilista también señaló que Márquez no habría sabido manejar adecuadamente la fama adquirida a través de las redes sociales. En sus palabras, Chávez Jr. enfatizó la importancia de la responsabilidad y la prudencia al lidiar con la notoriedad pública, sugiriendo que es preferible tener menos seguidores pero vivir de manera tranquila con la familia. "Por eso es que hay que saber y tener la responsabilidad de lo que se hace y de lo que se tiene", afirmó Chávez Jr. en el video.

Además, el boxeador hizo hincapié en la necesidad de separar la popularidad en línea de la integridad personal, destacando lo que considera una "estupidez humana" al creer que la cantidad de seguidores define el valor de una persona.

Este pronunciamiento de Julio César Chávez Jr. añade otra perspectiva a la polémica que rodea al caso de Fofo Márquez, subrayando la importancia de la responsabilidad y el manejo adecuado de la fama en la era de las redes sociales.

