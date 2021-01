Cassano confesó que recibía cinco kilos de Nutella al mes en el Real Madrid

Antonio Cassano, exfutbolista italiano, recordó su paso con el Real Madrid y como descuidó su aspecto físico al ingerir constantemente Nutella, marca que era patrocinadora del cuadro merengue.

“En el Real Madrid, Nutella era uno de los patrocinadores y cada mes nos regalaban cinco kilos del producto”, confesó Cassano en plática con Bobo TV.

Cassano también mencionó su pelea con Capello, quien era entrenador del Real Madrid, y lo cual fue el suceso por el cual subió de peso. “Cuando llegó Capello hice dos goles en dos partidos y me sentía el rey del mundo. Me sustituyó en el primer tiempo ante Lyon, me pelle con él en Jerez y me sacó del equipo.”, comentó Antonio.

“En siete meses gané 14 kilos, comía Nutella directamente desde el bote y todo me daba igual. Daba asco”, concluyó Cassano sobre su problema de peso con el Real Madrid.