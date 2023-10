Carlos Tevez, DT de Independiente, confiesa que tres jugadores del equipo no saben sumar ni restar

Carlos Tevez, técnico de Independiente, reveló que quedó sorprendido tras descubrir que tres jugadores del equipo no sabían sumar ni restar, esto después de que implementara un nuevo plan para mejorar futbolística y anímicamente.

En una charla con Alejandro Fantino, el 'Apache' confesó cómo fue que se dio cuenta y explicó que el club está desarrollando un proyecto de mejora integral para todos los futbolistas, el cual incluye dos horas de estudio después de cada entrenamiento.

"Hago un ejercicio de velocidad, relacionado con neurociencia. Cuando el jugador está ahogado físicamente le hago que me solucione un problema, 2+2. Tres de los chicos que hoy tenemos en el plantel me dijeron que no sabían sumar ni restar jugando en Primera.

"Ahí está la pobreza. Le podemos llevar a un chico comida, lo podemos ayudar con un montón de cosas, pero el estudio… que se sepa defender, que sepa leer lo que está firmando. Estamos armando un proyecto con el club para ponerles un profesor y después de los entrenamientos pasen dos horas estudiando", señaló.

