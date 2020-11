Carlos Salcido reveló detalles de su intento por irse de 'mojado' a Estados Unidos

Antes de poder dedicarse de lleno al futbol profesional, Carlos Salcido intentó irse de ilegal a Estados Unidos, aunque no le fue como esperaba.

El histórico exjugador de Chivas lo intentó tres veces, mismas qué contó este viernes para TUDN.

“Un amigo del barrio de Tlaquepaque se había ido y se hizo socio de un restaurante, y por parte de él cruzaban más amigos, les daba trabajo, de lo que fuera. Cuando yo intenté irme era por ayuda de mis hermanos. Yo llego a Tijuana, estuve dos o tres días, y nos decían ‘sí, ahorita ya pasamos’, y tú te vas con poco dinero. Los que le pagaron al coyote pues fue mi familia, mis hermanos.

“Al segundo día yo ya no tenía dinero porque te decían ‘saquen dinero, porque vamos a encargar hamburguesas, lonches’, lo que fuera, y nos tenían en un cuarto, éramos un grupo de cuarenta personas… y si no tenías dinero, no comías, y yo empezaba a ver a gente que se comía las pastas de dientes, o cosas, y yo me asusté, le hablé a mi hermano y me regresé.

“La segunda vez era por otro lado y ya la tercera vez yo iba más con la angustia de ‘si el primer día me pasa eso y no pasamos, me regreso’ y así fue. Y dije ‘Ya no vuelvo a ir más’, y comencé a buscar trabajos seguros, una empresa… para ese entonces acababa de cumplir 18 años, saqué mi IFE, mis cosas, un poco los papeles para poder entrar a una fábrica y así fue. Era complicado ver a esa gente que busca ese sueño, había gente de todos lados, solo solo mexicana", relató el ahora Presidente de la Liga de Balompié Mexicano.

