Carlos Reinoso confesó que llegó a inhalar "20 pases de coca" diarios

Carlos Reinoso, leyenda de las Águilas del América, ha sido reconocido como uno de los futbolistas más importantes en toda la historia de la institución azulcrema.

Su vida estuvo llena de muchos éxitos en la cancha, pero afuera de ella tuvo que enfrentarse a la lucha más difícil de su vida, la de las drogas, en donde se vio inmerso en alguna parte de su etapa como jugador.

En entrevista con el Burro van Rankin y Juan Carlos Gabriel de Anda, el 'Maestro' Reinoso explicó que él tenía la capacidad de meterse hasta "20 pases de coca" diarios para levantarse de cosas que pasaban en su vida.

Fue una lucha complicada, pero Reinoso explicó que "El mayor triunfo de mi vida es haber salido de las drogas, me recuperé hace más de 30 años y no fue fácil, me costó un mundo. Me acerqué a Dios, mi hija Paola me ayudó muchísimo, el acercamiento de mis hijos me ayudó a salir adelante".

No fue fácil porque sí tuvo una recaída, pero fue en Toros Neza dónde finalmente fue apoyado y desde aquella época hasta la fecha no ha vuelto a consumir nada.

"Tuve una recaída en Toros Neza y quien me ayudó mucho fue Juan Antonio Hernández. Recaí porque apareció en mi vida mi hija Jessika cuando tenía 18 años y yo no sabía cómo decirle a mi mujer. En ese momento recaía y fue el señor Hernández quien un día se acercó a decirme: 'Quiero que vayas a Oceánica' y yo no sabía cómo se había dado cuenta. Esa misma noche me interné, estuve un mes y a partir de entonces no volví a consumir", sentenció el exjugador.

