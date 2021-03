Carlos Guerrero sobre su debut en Survivor: 'Lo veo como una evolución en mi carrera'

Las competencias de alto rendimiento físico han tenido gran aceptación en México y Survivor está a punto de iniciar una nueva temporada en TV Azteca con el comentarista deportivo Carlos Guerrero como el conductor de este reality.

Este será el debut del ‘Warrior’ como conductor de un programa de esta índole y aunque aceptó que existe nerviosismo y emoción por incursionar en esta etapa, también consideró que es una evolución que le hará salir de su zona de confort para llevar una nueva clase de entretenimiento.

"Lo veo como una evolución, como algo que me colocará en un nicho distinto en cuanto a penetración y que me llega en un gran momento. Me siento pleno, contento y estoy seguro que vamos a poderle ofrecer a la gente un gran producto, se va a divertir y habrán momento que no van a querer parpadear para no perderse de lo que tenemos preparado", dijo para RÉCORD.

El próximo 7 de abril 24 participantes iniciarán la disputa por 2 millones de pesos en una competencia que aunque pudiera parecer ajena al mundo deportivo al que Guerrero está habituado, consideró que tienen una estrecha conexión, ya que en ambos hay emociones de por medio.

"Acepto el reto porque no deja de ser entretenimiento y al final de cuentas nosotros también generamos entretenimiento desde otra plataforma como lo son los deportes, entonces no está tan desligado una de la otra aunque pudieran parecer cosas distintas voy a un lugar en donde habrá competencia, en donde habrá enfrentamientos, enojos, satisfacciones, alegrías en donde habrá triunfos y derrotas”, expresó.

El adentrarse a un nuevo sendero es motivo de celebración para el comentarista que incluso equiparó la sensación de esta nueva etapa con su primer llamado a narrar un partido de futbol a nivel nacional, mismas que dijo son oportunidades que no se deben dejar pasar.

"Me siento muy contento, estoy muy emocionado. La sensación que tengo es como aquella sensación que tuve cuando me hablaron por primera vez para narrar un partido de futbol en TV Azteca a nivel nacional, es una sensación muy parecida, de esas oportunidades que sabes que no siempre van a pasar en la vida y que una vez que está ahí la tienes que tomar”, apuntó.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PUMAS: SIN EQUIPO COMPLETO PREVIO A PARTIDO VS PACHUCA