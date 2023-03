Canelo Álvarez y su hermano abrirán negocio de tacos en Estados Unidos

Canelo Álvarez, junto a su hermano, Ricardo 'Dinamita' Álvarez, se preparan para dar un paso al frente en el mercado norteamericano, sin embargo, esta vez no será con los guantes, sino con un emprendimiento de comida mexicana.

Actualmente, el Dinamita es dueño del "Pastor del Rica" un negocio de tacos en la ciudad de Zapopan, Jalisco, por lo que la idea de los hermanos Álvarez es expandirse a territorio estadounidense, empezando por el estado de Califronia.

En entrevista con el portal Mediotiempo, Ricardo comentó que desde su retiro del boxeo en 2014, se ha dedicado a emprender, cosa que lo hace muy feliz y aseguró que no se arrepiente de su decisión.

“Cada vez vamos creciendo más. Me retiré en el 2014, cuando puse mi negocio de tacos. Siempre fui emprendedor, me gusta mucho emprender, es mi pasión, es algo que es mi talento. Me decidí por el negocio, porque me quedaban pocos años de carrera y el negocio pegó muy fuerte; no me equivoqué en la decisión, porque ahora, gracias a Dios, mi negocio ya está trascendiendo y lo estamos llevando a Estados Unidos", explicó.

Asimismo, el exboxeador confirmó que a mediados de este año se abrirá la primera sucursal. Además, afirmó que el apoyo del Canelo ha sido fundamental para el crecimiento del negocio.

“Sí, estamos por abrirla. Ha sido un proceso un poco complicado por los reglamentos de Estados Unidos, pero ya en mayo, a más tardar junio, ya estamos haciendo la apertura. Vamos con él (Canelo)”, agregó.

