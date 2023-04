'Canelo' Álvarez y las peores batallas de su vida: la soledad y su hermano

Saúl ‘Canelo’ Álvarez se ha convertido en la mayor figura mexicana del boxeo en la última década, tras convertirse en el primer campeón indiscutido para el país y luego de grandes victorias y peleas; sin embargo, las batallas más difíciles que ha tenido que librar el tapatío han sido fuera del cuadrilátero.

En una entrevista con TUDN, Canelo, campeón unificado de peso medio se sinceró por completo, aceptando que uno de los momentos más difíciles de su vida fue cuando se tuvo que separar de Karen Beltrán, la madre de su primera hija, Emily, debido a la soledad y la nostalgia que suponía dejar de verlas.

“El momento más difícil de mi vida fue cuando tuve que separarme de la mamá de mi hija, la más grande. Mi hija tenía dos años, lloró: ‘Papa, ¿por qué no estás aquí? ¿Por qué no estás con nosotras? Papá, ¡te quiero ver!’. Lloré muchas noches solo en mi casa”, expresó ‘Canelo’.

Otro de los momentos más complicados en la vida del pugilista fue cuando su hermano, Víctor, fue acusado de homicidio, debido a que, como figura pública, cualquier situación controversial afecta su carrera. “Cuando me dicen (sus hermanos) te quiero mucho, si está bien que me quieras mucho, si me quieres no hagas pendejadas, porque el afectado voy a ser yo”.

A pesar de estas difíciles peleas con la vida, Saúl logró sobreponerse y convertirse en un gran campeón, el cual se presentará ante su gente, tras 12 años de no hacerlo en tierras mexicanas el próximo 6 de mayo en el Estadio Akron de Guadalajara, ante Jhon Ryder.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO ÁLVAREZ: 'ME DIO PARÁLISIS FACIAL POR EL ESTRÉS'