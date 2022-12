Canelo Álvarez vuelve a la carga contra Lionel Messi: "Le daría un pu.. cachetada"

El conflicto de Saúl ‘Canelo’ Álvarez con Lionel Messi no para y en esta ocasión el boxeador mexicano explicó su enojo con el futbolista argentino, más allá de si fue intencional o no y aunque no quiere una disculpa, si espera que la ‘Pulga’ reconozca que se equivocó en sus acciones.

“Poner la playera en el suelo es una falta de respeto. Tampoco tengo necesidad de una disculpa. Esa es la persona que yo soy. Siempre defenderé mí patria, me vale madre si Messi dice algo o lo otro. La patria es lo más bonito que tengo aunque el mexicano es su propio enemigo”, mencionó en entrevista para Imagen Televisión.

Además, el pugilista mexicano detalló que le diría a Messi si lo tuviera enfrente, primero trataría de que entrara en razón y si no se deja, pues pasaría a la segunda etapa que es la de soltarle un buen golpe.

“Le diría lo que es, ‘la cag*ste cabrón… la cag*aste, asúmelo y pide una disculpa’, punto. Es lo que le diría, sino le suelto una p*ta cachetada y ya”, sentenció el Canelo.

Hasta el momento personajes como Miguel Layún, David Faitelson, Kün Agüero y Andrés Guardado trataron de explicarle al Canelo que fue lo que sucedió, pero el boxeador sigue aferrado a querer acusar a Messi, quien es el único que no se ha pronunciado sobre esta situación.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR; CREAN PÁGINA PARA CALCULAR DISTANCIA ENTRE MESSI Y CANELO POR AQUELLO DE 'SI SE LO ENCUENTRA'