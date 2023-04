Canelo Álvarez se sincera con Chicharito y revienta a los deportistas mexicanos: 'Les falta sacrificio'

El boxeador mexicano, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, arremetió contra los deportistas mexicanos, quien asegura que no realizan grandes sacrificios para estar entre los mejores del mundo.

Esto a raíz del video que subió, el futbolista, Javier Hernández, quien dio su opinión sobre los abucheos a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca y aseguró que la afición no apoya a los jugadores.

“Hay gente que tiene calidad como no te imaginas, pero no están dispuestos a tomar el sacrificio y creen que puro talento puedes llegar, pero quizás puedes llegar a un punto, pero te convierte en mediocre, porque llegas a cierto nivel y ya no subes , ni estás dispuesto a tomar riesgos o sacrificios para llegar hasta allá.

“Hay muchos futbolistas buenos y muchos boxeadores y campeones mundiales, pero hasta ahí”, comentó Canelo .

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: RAPDER CREE QUE SON ‘ENTENDIBLES’ LOS ABUCHEOS A DIEGO COCCA