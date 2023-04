Canelo Álvarez no se guardó nada en contra de Faitelson: "Le contesto para que se le quite lo pen.."

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no sólo es uno de los mejores boxeadores en la historia de México, sino que también es una de las figuras deportivas que no se guardan nada, y ahora aprovechó para hablar de David Faitelson.

Como Canelo, el periodista de ESPN es reconocido en el mundo del deporte mexicano, sin embargo, parece que las dos figuras no se llevan bien y en un stream de Twitch entre el boxeador y Javier ‘Chicharito’ Hernández explicó el problema que tiene con el periodista.

‘Ya cabrón, la neta es que ya estuvo’. He tenido la oportunidad de que me dice cosas acá medio fuertes, le contesto con malas palabras para que se le quite lo pendejo”, comentó Canelo.

De la misma forma, Canelo aseguró que no sabe porque Faitelson habla mal de él y no entiende porqué demerita lo que ha hecho hasta el momento.

“Me voy a gastar mi saliva hablando de él, que no vale la pena. Tengo mucho tiempo que no veo sus entrevistas, porque no tiene caso llenarse la cabeza de pendejadas.”

“Yo creo que en muchas ocasiones en vez de ser un reportero que analiza la situación que va a hablar o que analiza todo antes de hablar y de poder reportarle a la gente lo que realmente está pasando usa mucho el fanatismo, a lo mejor yo no le caigo bien o no le gusta mi boxeo, pero eso no quiere decir que se demerite lo que estoy haciendo y lo que están viendo tus ojos”.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CANELO SE SINCERA CON CHICHARITO Y REVIENTA A LOS DEPORTISTAS MEXICANOS: 'LES FALTA SACRIFICIO'