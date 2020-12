Canelo Álvarez: El boxeador es fan de Chivas; Eddy Reynoso, del Atlas

No es ningún secreto la buena relación que existe entre Saúl Álvarez y su entrenador Eddy Reynoso, aunque despegándose del mundo del boxeo y volteando a ver el futbol, las cosas no van tan bien entre ambos.

En entrevista con W Deportes, Reynoso confesó su pasión por los rojinegros del Atlas, acérrimo rival de las Chivas de Guadalajara del Canelo, y aunque sabe que los resultados no siempre se suelen dar, su apoyo en inconmensurable.

“El equipo de mis amores, desde que soy niño, al Atlas aunque ganen, decimos por allá y mil veces arriba el Atlas”, indicó el entrenador del púgil mexicano.

Sin embargo, Eddy no sabe lo que es ver a su equipo campeón, así como muchos seguidores del Cruz Azul, equipo al que indicó le sería fanático en caso de no apoyar al Atlas.

“Si cambiara de equipo le iría al Cruz Azul, creo que sufren menos”, señaló Reynoso entre risas. “Ahí me doy ánimos con lo del Atlas, porque hasta ahorita, no me ha pasado nada como le pasó al Cruz Azul pero de perdida las nuevas generaciones o la gente que tiene más o menos mi edad ya los vio campeones y yo ni esa dicha voy a tener, yo creo”.

