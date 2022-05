Burro Van Rankin: 'Soy más americanista que Emilio Azcárraga'

América se encuentra en la antesala de una nueva Final del futbol mexicano, pero primero deberá vencer a Pachuca en partido a Ida y Vuelta.

Y es el famoso locutor, actor y conductor Jorge 'Burro' Van Rankin, quien recordó su americanismo, el cual aseguró es más grande que la del propio dueño del equipo, Emilio Azcárraga Jean, como alguna vez se lo dijo.

"Yo soy más americanista que tú (Emilio Azcárraga), y lo digo públicamente, yo soy americanista de toda la vida, yo lloro, me enfermo, me da algo, antes no decía las cosas porque si no te corrían de la empresa y cómo tragaba, ahora ya me vale", dijo Van Rankin en entrevista con Fox Sports.

"EN LAS FINALES SI EL AMÉRICA PIERDE, NO COMO 2 DÍAS" El americanismo reflejado en el @burrovan... ¡Se tenía que decir! "SOY MÁS AMERICANISTA QUE EMILIO AZCÁRRAGA"#LUP pic.twitter.com/9Jr2XOY2DE — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) May 17, 2022

Además, el conductor reveló cómo lleva su pasión por el América a extremos, sobre todo en partidos relevantes como los que se aproximan.

"Si yo algo puedo decirles de verdad es que soy americanista de toda la vida. Si el América pierde Finales no como dos días, me enojo, me pongo como chango rabioso", comentó el Burro Van Rankin.

