Enrique Burak, periodista de TUDN, tuvo una dura crítica contra la Selección Mexicana a la cual califico de "mediocre", esto después de lo ocurrido en los recientes juegos de Nations League.

Burak señaló en un programa de la misma cadena que era increíble como con el paso de los años, los rivales pasaron de tener miedo a ir al estadio Azteca a encontrarse en un territorio que ahora ya no les genera nada.

"Una selección que recibe todo el apoyo de los medios y todo el apoyo de la gente son estos mediocres. Y luego de la actuación abominablemente lamentable del pasado domingo, en donde me da la impresión de que antes llegaban los equipos al Estadio Azteca y les imponía. Era como si fueran a enfrentar a un gran fantasma. Pero como muchas veces ocurre, te acercas al fantasma, levantas la sábana y no hay nada, que es lo que tiene la Selección Mexicana de Futbol", comentó el periodista.

Además, también mostró su molestia por el réclamo que hicieron algunos jugadores del Tri a la afición de que no se estaba realizando un apoyo al equipo de la manera que ellos querían.

"Ya se les perdió el miedo y el respeto, y que salgan jugadores (a decir) 'pues es que vengan a apoyarnos'. O sea, ¿Cuánto tiempo se les ha apoyado?, ¿Cuánta gente vende hasta lo que no tiene para poder ir a un Mundial de futbol para estar con ellos? Y que se quejen de que no hay apoyo, a mí francamente me indigna", sentenció Enrique Burak.

Burak casi nunca habla de fútbol, pero cuando lo hace… suelta unas joyitas: pic.twitter.com/9rqjpuj9b4 — Orgullo Escarlata (@OEscarlata_) March 30, 2023

