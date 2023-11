Broncos se burla de los Kansas City Chiefs con 'Shake It Off' de Taylor Swift

Este domingo, después de ocho años, los Denver Broncos vencieron a los Kansas City Chiefs en el Empower Field at Mile High, donde tras la victoria el sonido local se mofó de la derrota del equipo donde juega Travis Kelce, novio de Taylor Swift.

Después de la victoria de 24-9, en el sonido local comenzó a sonar "Shake It Off", éxito de la cantante estadounidense, Taylor ha sido tendencia en los estadios de la NFL por su presencia en los juegos de los Chiefs, algo que no ocurrió en Denver.

El video se ha vuelto viral en la redes sociales, especialmente por los aficionados de los Broncos, quienes se han mofado de los fanáticos de los Chiefs con la estrofa de la canción de Swift que dice "Haters gonna Hate".

Este es el segundo partido en el que los Chiefs y los Broncos se enfrentan en la temporada regular, el primero (que se jugó en Arrowhead) lo terminó ganando Kansas, esta victoria significó la segunda al hilo de los comandados por Russell Wilson.

Patrick Mahomes jugó disminuido luego de haber sido diagnosticado con gripe.

