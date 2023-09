Tras ser dado de baja de Atlético de Morelia hace unos días por incumplimiento de contrato, Brian Fernández se ha pronunciado y explicó el motivo por el cual salió del conjunto michoacano.

A través de redes sociales, el futbolista argentino aseguró que "cometió una falta" y señaló que su contrato contenía muchas cláusulas "difíciles de cumplir" debido al momento que vivía.

"La pregunta de todos: ¿Recaíste? ¿De nuevo lo mismo? ¿La oportunidad que querías? Comentarios que lo hacen más difícil de lo que es", comenzó escribiendo.

"Yo me encontraba en una clínica en Buenos Aires haciendo un tratamiento, cuando del cielo sentí que me llegó la propuesta de mi vida: llegar al club Morelia de México. Sentí que venía de Dios. Lo consulté con mi gente y me dijeron: ¡NO!", explicó.

"El contrato traía muchas cláusulas que yo por el momento que pasaba era difícil de cumplir, ya que necesitaba mucha contención y gente con muchas ganas de ayudarme y apoyarme. Estaba a punto de salir con un tratamiento casi completo, pero mis ganas de volver a estar dentro de una cancha y gritar un gol me ganaron. Me dije: ¡Yo puedo!".

"Nada podía salir mal, pero en mi cabeza la ansiedad y todo lo que trae mi enfermedad no me dejó seguir, cometí una falta, me llevó a sentirme peor al otro día, pero decidí pedir disculpas y me sentía acompañado. Continué mi día en el entrenamiento y sintiendo que podía revertirlo, iba a buscar la forma de ajustar sin caer", agregó.

Asimismo, indicó que él y su familia se enteraron sobre la rescisión del contrato después que los aficionados. Además, recordó el gol que anotó en los pocos minutos que jugó con el club.

"Ustedes se enteraron antes que nosotros del comunicado del club. Voy a estar aún mejor, después de todo en esta vida me tocó lucharla. Para mí ese gol que metí en esos pocos minutos me dio más fuerzas para continuar, lo estuve pidiendo por mucho en oración. El futbol es mi vida y lo mejor que hago. Gracias a todos los que gritaron conmigo ese gol", finalizó.

