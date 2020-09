Barby Juárez debutará como actriz de teatro en 'Solteras en Cuarentena'

Una mujer que no se estresó por no tener novio sino por no poder ir al gimnasio es el papel que protagonizará Mariana "Barby" Juárez en la comedia "Solteras en Cuarentena" que se estrena este viernes.

La campeona Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), quien no pelea desde octubre pasado cuando hizo la novena defensa exitosa de su corona, compartirá escenario con Cecilia Galliano, María José Suárez, Julio Ponce y Emy Santa Santa Cruz.

"Es algo padre, novedoso. Ahora con esto que nos sucedió a nivel mundial (Covid-19), que no nos lo esperábamos, mucha gente lo vivimos de diferentes formas y es algo para que la gente se ría un poco. A lo mejor en un matrimonio es diferente a cuando alguien está soltero o soltera y las cosas se ven diferentes", platicó Juárez (54-9-4, 18 KO's) en entrevista con RÉCORD.

"Mi personaje es una mujer que no se estresó mucho en sí por la cuarentena, por no tener un novio, pero le estresaba más el no estar haciendo ejercicio, el no estar en el gimnasio", mencionó la "Barby".

"Yo no escribo lo que se va a decir, así que en eso llevo un plus a mi favor, que ya están escritas las cosas y simplemente tengo que memorizarlo y hacer un buen papel. Lo que más disfruto es el estar conviviendo con las actrices y los actores, divirtiéndonos porque de eso se trata y al mismo tiempo hacer un buen papel para que la gente se divierta con lo que estamos haciendo", aseguró.

La obra contará con cuatro presentaciones a través de la plataforma virtual eticket.

