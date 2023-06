Astrid Wett, modelo de OnlyFans, expuso que un jugador del Leeds es su 'fiel' subscriptor

Astrid Wett, creadora de contenido en OnlyFans, reveló que un futbolista del Leeds United, equipo que descendió de la Premier League al quedar en la penúltima posición de la Liga, es uno de sus suscriptores y le ha like a sus fotos.

El Leeds United finalizó esta temporada en el puesto 19, con tan solo 31 puntos, superando únicamente al Southampton, que obtuvo 25 puntos. Como resultado, el equipo jugará en la Championship en la siguiente campaña.

Esto fue motivo suficiente para que Astrid Wett, conocida seguidora del Chelsea, decidiera exponer que uno de los jugadores más famoso del Leeds es uno de sus seguidores en las redes sociales y en la plataforma para adultos.

"No me extraña que haya tenido una temporada de mie..., estaba demasiado ocupado suscribiéndose y dando me gusta a mis fotos”, escribió Wett en su tuit.

Weston McKennie, seleccionado de Estados Unidos, es el jugador implicado en el asunto, sin embargo, él no se ha pronunciado al respecto.

La mujer también publicó una captura de pantalla de las fotos a las que el jugador del Leeds United ha dado "me gusta" y también comentó que el futbolista está pendiente de sus publicaciones en redes de manera recurrente.

