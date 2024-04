Así es el reloj que Pep Guardiola lució en el partido de Manchester City ante Real Madrid

En su carrera como técnico, Pep Guardiola se ha caracterizado no solo por dotar de una forma de juego específica a sus clubes, pero también por clase y la elegancia con la que viste fuera del campo. Pero mantener un estilo de vestimenta no resulta nada barato, aunque para un estratega con la trayectoria y el éxito del catalán, seguramente no representa un problema.

Prueba de ello fue el reloj Richard Mille 27-01 que el estratega lució en el partido de Ida de los Cuartos de Final de Champions League entre Manchester City y Real Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu. Se trata de una edición de la marca para homenajear a Rafael Nadal y de la cual solo se fabricaron 50 unidades, cada una con un precio de 1.3 millones de euros.

Se trata del reloj mecánico más ligero del mundo, con un peso de 18.83 gramos, incluida la correra. La ligereza es una de las características más destacadas de esta marca, que en esta ocasión realizó un modelo tan delicado como sofisticado. Según los fabricantes, el reloj puede resistir una aceleración de más de 5000G. Originalmente salió a la venta en 2018 con un precio de 800 mil euros, pero con el tiempo, y ante las pocas unidades que hay en existencia, se ha duplicado su valor.

En cuanto a Guardiola, no es la primera ocasión que utiliza un reloj de esta lujosa marca. En agosto de 2022, el estratega catalán lució un Richard Mille 'RM 010 AMC', del cual se dijo que solo había 30 ejemplares en todo el mundo, con un valor de 200 mil euros. Mientras que en la pasada Final de Community Shield, en agosto de 2023, usó un Richard Mille 'RM 67-02 Emirates Árabes Unidos'.

En el caso de ese modelo, tenía la característica de que la caja y su interior está formada enteramente por cuarzo TPT, el cuarzo más ligero del mundo, y tenía un peso de 32 gramos. Era una pieza exclusiva en el mundo y con un precio incalculable; en su momento se rumoreó que el jeque árabe, dueño del City, se lo obsequió tras ganar la Champions League la temporada pasada.

