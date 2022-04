Arjen Robben: Corrió el maratón de Rotterdam tras retirarse del futbol profesional

Arjen Robben, quien anunciara su retiro del futbol profesional hace aproximadamente un año, completó su primer maratón tras correr los más de 24 kilómetros de Rotterdam; considerado como uno de los circuitos más destacados y rápidos del mundo.

El exfutbolista neerlandés finalizó en la posición mil 369, estableciendo un registro de tres horas, 13 minutos y 40 segundos. Anteriormente realizó el medio maratón de Haren, estableciendo un tiempo de una hora, 20 minutos y 37 segundos.

Robben describió su experiencia en esta nueva actividad deportiva, detallando lo pesado que se convierte cuando se llega a los 30 kilómetros.

"Me di cuenta muy rápido de que realmente no era mi día. En un momento tuve que salir a caminar porque tenía calambres, y después tienes que empezar de nuevo. Tras 30 kilómetros, ya no se disfruta, es un infierno, Piensas que nunca volverás a hacer, pero ya que has empezado... pero sí, tal vez lo haremos una vez más", declaró en entrevista para la televisora NOS.

