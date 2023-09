Antony sobre su situación actual: 'No es fácil estar crucificado y con la boca cerrada'

Antony, futbolista del Manchester United, se ha envuelto en una controversia que ha llevado a su suspensión indefinida por parte del club. El jugador sudamericano dio una entrevista para el medio SBT y realizó declaraciones sobre lo que está viviendo en con su situación actual.

"Claro que mi carrera no se ha acabado. Son tiempos difíciles. Mi mamá siempre me dice que los árboles que dan frutos son los que la gente siempre quiere apedrear. Yo soy alguien que salió de la nada, tuve muchas dificultades y estoy viviendo uno de los momentos más duros de mi vida, que es que me acusen de algo que no he hecho.

"Es duro cuando tú... al principio te conviertes en referencia de tanta gente y, por tantas mentiras, terminas siendo apedreado por la gente, por todos. Miro a mi mamá, a mi familia, y veo que eso no es lo que mi mamá realmente sabe quién soy. Miro a esa gente que me sigue desde pequeño, sufriendo conmigo... No es fácil, no es fácil estar crucificado y con la boca cerrada, ¿no crees que me hubiera gustado decir algo antes y defenderme? ¿mostrarle a la gente quién soy realmente? Me hubiera gustado eso", comentó.

Asimismo, el atacante de Brasil afirmó no tener en su cabeza que el Manchester United le rescinda su contrato.

No es algo que esté en mi cabeza. Yo sé la verdad y la verdad aparecerá. Sé que hay mucha gente matándome". confesó.

Por su parte, su expareja Gabriela Cavallin publicó una foto en sus historias de instagram con una foto de su celular y anunciando que será entregado de forma voluntaria para corroborar los mensajes del mismo.

