Andrés Iniesta: Estrenó documental en Japón sobre su proceso de recuperación

Andrés Iniesta estrenó su documental 'Mi Decisión' a través de la cadena de televisión japonesa NHK y producida por Never Say Never (NSN), en donde narra el proceso de recuperación que vivió el español durante tras sufrir la lesión más grave de su carrera.

La cinta de 64 minutos muestra los procesos de recuperación por los que pasó Iniesta tras sufrir la rotura del tendón del bíceps femoral de la pierna derecha en un partido de la Champions Asiática con el Vissel Kobe en donde pasó cinco meses y medio y tratamiento.

En la película participan figuras como Pau Gasol, Sergio Busquets, Jordi Alba y el técnico del Vissel, Atsuhiro Miura, además de personas de confianza de Iniesta que lo ayudaron con su recuperación.

“Estoy muy feliz de que pueda estrenarse esta película en Japón. Creo que refleja muy bien el proceso duro y complicado que fue desde mi lesión en la Champions asiática hasta que pude volver a jugar, cinco meses y medio después. Un viaje largo de crecimiento personal y aprendizaje", comentó Iniesta sobre el documental.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: MADRE DE PHIL FODEN FUE AGREDIDA TRAS LA CAÍDA DEL MANCHESTER CITY