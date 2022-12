Andrés Guardado defendió a Messi: "Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario"

Como buen capitán, Andrés Guardado trato de ponerle fin a la polémica del supuesto desprecio de Lionel Messi a la playera de la Selección Mexicana y de paso le mandó un ‘mensajito’ a Saúl ‘Canelo’ Álvarez que no se ha cansado de arremeter contra el futbolista argentino en redes sociales por este hecho.

“Sé la persona que es Leo. Quizás, Canelo no entiende lo que pasa en un vestuario. A mí me parece una tontería. Leo ha tenido muchos detalles, no solo conmigo. Lo que se ha generado es para vender algo o generar polémicas”, señaló el ‘Principito’ en entrevista para TyC Sport.

Así mismo, Guardado confesó que el jersey que se ve en el famoso vídeo era de él y que el tenía la de Messi, que por cierto comentó que también estaba en el suelo, por lo que no hay que generar polémica donde no la hay.

“La playera del piso era la mía y me quedé con la suya e igual la puse en el piso porque es cómo ordena utilería”, finalizó.

ESPOSA DE ANDRÉS GUARDADO SE SUMA A LA DEFENSA DE LIONEL MESSI

Andrés Guardado no estuvo solo en su respaldo a Lionel Messi, pues su esposa, Sandra de La Vega, respaldó las palabras de su marido en apoyo al astro argentino.

“Ya sabes que quieren hacer chisme de todo, la gente siempre hace más problema de lo que realmente es. Yo no lo vi mal, le pregunté a Andrés y me dijo que es algo normal, porque todo lo que se necesita lavar se deja en el piso”, sentenció De La Vega al sailir del hotel de concentrción del Tri.

Los jugadores del Tri pudieron convivir con sus familias en el hotel de concentración y fue aquí en donde Sandra dio su punto de vista de lo ocurrido.

